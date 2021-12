Torino, il sindaco Lo Russo in visita al Cottolengo

Nel giorno della vigilia di Natale il sindaco di Torino Stefano Lo Russo si è recato in visita alla Piccola Casa della Divina Provvidenza. Accompagnato dal Padre generale, don Carmine Arice, il primo cittadino è entrato in chiesa e ha sostato davanti all’urna di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Passando per i cortili della Piccola Casa, 112 mila metri quadrati di bene, ha poi incontrato gli ospiti delle tre Rsa, visitato la mensa di ‘Casa Accoglienza’, la lavanderia e, infine, l’ Ospeda le Cottolengo . Così il primo cittadino sulla propria pagina Facebook: “E’ stato un incontro pieno di emozioni e di umanità, L’opera, i volontari, le religiose e i religiosi che quotidianamente nel silenzio e nella laboriosità danno il loro contributo alla nostra Città e a chi è in difficoltà allargano il cuore e danno un significato profondo a questa festa. Grazie davvero”.