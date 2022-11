Torino, il sindaco Lo Russo alla Continassa con Neymar [LE FOTO]

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in posa con la stella del Brasile Neymar alla Continassa. “Oggi al training center della Juventus sono venuto a dare il benvenuto della nostra Città alla nazionale del Brasile in partenza per i mondiali del Qatar – ha scritto il primo cittadino del capoluogo piemontese -. Un grande in bocca al lupo al Brasile da parte di tutti noi”.

A Lo Russo è stata consegnata anche una maglia personalizzata con le firme di tutte le stelle verdeoro, che puntano a vincere la Coppa del Mondo.