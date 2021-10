Torino, il sindaco eletto Lo Russo presenta oggi la sua Giunta comunale

Sono stati giorni di telefonate e decisioni quelli che hanno visto protagonista il sindaco eletto Stefano Lo Russo, chiamato oggi (alle ore 12.30) all’annuncio dei componenti della sua Giunta comunale.

ALCUNI POSSIBILI NOMI

Non impossibile già tracciare uno scenario a grandi linee sui nomi che andranno ad affiancare Lo Russo. Chiara Foglietta va verso il ruolo di vice con deleghe all’Innovazione se non ai Diritti. Per il Bilancio avvistati i commercialisti Davide Di Russo e Gabriella Nardelli, alla Cultura salgono le quotazioni di Alessandro Bollo, direttore della Fondazione Polo del Novecento. Nadia Conticelli avrebbe l’incarico dei Trasporti, mentre a Mimmo Carretta andrebbero Sport, Servizi e Anagrafe. Non si esclude un incarico per Francesco Tresso e Francesco Brizio, così come è probabile l’ingresso di Silvio Viale in Consiglio. Potrebbe esserci spazio anche per Sara Diena, 21enne per Fridays For Future.