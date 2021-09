Torino, il saluto del nuovo comandante provinciale dei carabinieri Claudio Lunardo

A tre giorni dall’insediamento ufficiale, parla il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Torino, il generale Claudio Lunardo:

“Sono particolarmente lieto di assumere l’incarico di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Torino, città ricca di storia e tradizioni, cui l’Arma è legata da profondi sentimenti di amicizia che affondano le radici nel tempo, sin dalla sua costituzione”.

Saluto alla cittadinanza

“Rivolgo un caloroso saluto a tutta la cittadinanza, che con la propria laboriosa operosità contribuisce a rendere questo territorio sempre più dinamico e accogliente, proiettandolo nel futuro. Un percorso di crescita che l’Arma è decisa a supportare con assoluta determinazione, proseguendo nell’impegno volto a garantire le necessarie condizioni di ordine e sicurezza a sostegno dei progetti di sviluppo economico e di inclusività sociale”.

Linee d’azione istituzionali

“In questa cornice, è mio intendimento proseguire l’intenso lavoro svolto dai miei predecessori, orientando l’azione istituzionale nella provincia essenzialmente lungo due direttrici.

Controllo del territorio e attività investigative. Da un lato, rafforzare l’attività di prevenzione e presidio del territorio, intensificandocontestualmente gli sforzi investigativiper il contrasto di tutte le aggressioni criminali, a cominciare da quelle sferrate dalla criminalità organizzata.

Prevenzione infiltrazioni nell’economia legale. La crisi economica innescata da quella sanitaria ha determinato condizioni di bisogno per le famiglie e le imprese, delineando nuove opportunità di profitto per i sodalizi criminali. La nostra attenzione sarà pertanto rivolta a prevenire e contrastare ogni tentativo di infiltrazione nei circuiti dell’economia legale, anche in relazione all’impiego delle risorse rese disponibili dal programma per il rilancio economico del Paese”.

Rapporto con la popolazione

“Il secondo obiettivo consiste nell’ulteriore consolidamento del rapporto di fiducia con i cittadini,attraverso l’intensificazione delle occasioni di ascolto e dialogo, anche conlo svolgimento di mirate iniziative a sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Soprattutto in questa fase di difficoltà dovuta alla perdurante emergenza pandemica, vogliamo continuare ad offrire riferimenti concreti atutti i torinesi, che debbono avere lacertezza di poter contare sui “loro” Carabinieri”.

Sinergie interistituzionali

“Per altro verso, la complessità dei problemi con cui la realtà provinciale è chiamata a misurarsi richiede un approccio sinergico di tutte le componenti istituzionali che condividono responsabilità e progetti nel settore della sicurezza pubblica. Per questo, opereremo in piena sintonia con le altre Forze di polizia, nel quadro degli indirizzi delle Autorità di pubblica sicurezza e giudiziarie, e con le Amministrazioni locali”.

Dialogo con le componenti del “Sistema Paese”

“Parimenti, continueremo ad alimentare il confronto con le altre componenti del “Sistema Paese” -dal mondo dell’associazionismo, alla dimensione imprenditoriale, alle espressioni del mondo culturale e scientifico – con l’obiettivo di cogliere i segnali di preoccupazione e soddisfare i bisogni emergenti. Sono fermamente convinto che “fare squadra” sia l’approccio migliore per offrire ai cittadini le risposte concrete e tempestive che attendono da noi.

L’orgoglio e la gratificazione che provo oggi sono la garanzia del mio impegno per corrispondere al credito di fiducia che – da sempre – la città e la provincia di Torinoaccordano all’Arma dei Carabinieri. Infine, ci tengo ad esprimere un grande ringraziamento a Voi, che mi accompagnerete lungo tutto questo percorso a Torino, nella convinzione che anche grazie a Voi entreremo nelle case delle persone per quanto di positivo riusciremo a esprimere”.