Giorno di presentazione in conferenza stampa del nuovo programma per la stagione autunnale 2021-22 per il Teatro Regio definito “Metropolitano“.

Un programma che sarà “itinerante” vista la chiusura della struttura almeno fino a gennaio 2022 (e quindi da maggio a settembre 2022). Il Regio, quindi, si sposta “in città”: previsti 32 appuntamenti in 12 luoghi diversi tra opera, balletto, mostre e concerti da questo ottobre e fino al mese di gennaio 2022.