Torino, il professore no Green Pass “occupa” l’istituto Curie-Levi: il preside chiama i carabinieri

Ieri era stato respinto all’ingresso, insieme a una collega, perché privo di Green Pass. L’esenzione dal vaccino, non firmata dal medico curante, non era stata ritenuta valida dal preside dell’istituto Curie-Levi. E allora Giuseppe Pantaleo, il professore torinese di francese che ieri aveva denunciato ai carabinieri il dirigente scolastico per abuso d’ufficio, oggi ha provato a “occupare” individualmente la scuola dopo essere stato nuovamente respinto all’entrata: si era presentato per un incontro fissato in calendario, esibendo nuovamente il certificato non valido.

Questa volta i carabinieri li ha chiamati il preside e i militari sono prontamente intervenuti per far “sgomberare” l’occupante. Nell’uscire dall’istituto, guardato a vista dai carabinieri, Pantaleo ha sottolineato di essere uscito spontaneamente e di non essere stato portato via di peso, annunciando al contempo l’intenzione di sporgere una nuova denuncia. “Non intendo fare il vaccino, semmai sarei disposto a fare il tampone ma solo se lo fanno tutti, vaccinati compresi: neppure loro sono immuni”, le sue parole.