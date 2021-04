Torino, il presidente della Circoscrizione 1: “Hackerato mio profilo Facebook”

Hackerato il profilo social di Massimo Guerrini, presidente della Circoscrizione 1 di Torino. Lo ha denunciato lo stesso Guerrini con una serie di messaggi su Facebook, in cui invita gli utenti a prestare massima attenzione a eventuali messaggi provenienti da un impostore.

“Fate attenzione!”, scrive il presidente della Circoscrizione 1. “Gira un mio profilo/pagina FB non autentico, non sono io lo potete notare anche dall’errore del cognome (Guerrinni con due n, ndr). Come sapete hanno crackato milioni di profili, state attenti e cambiate pw”.

Quindi un ulteriore invito a non prestare attenzione a eventuali messaggi che promettono vincite, premi e ricompense e che in realtà sono solo tendenti a carpire dati personali: “Se ricevete questo messaggio state attenti non sono io ed è pericoloso”.