Torino, il ministro Lamorgese in Prefettura: protesta dei No Tav [FOTO]

No Tav in protesta a Torino, in zona piazza Castello, in occasione della visita prevista oggi in Prefettura del ministro Lamorgese e del capo della Polizia Giannini.

I manifestanti si sono schierati in zona con cartelli raffiguranti Giovanna, la militante ferita da un lacrimogeno durante un presidio a San Didero. Sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno blindato la zona. “La delegazione No Tav voleva portare al ministro le foto dei volti sfigurati – si legge sulla pagina Facebook Notavinfo Notav -. Si tratta di un tentativo di censura, perché non se ne può parlare?”.