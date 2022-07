Torino, il “magico volo” delle statue di Palazzo Madama [VIDEO]

Ha avuto luogo questo pomeriggio alle 17:00 il “magico volo” delle monumentali statue allegoriche situate sulla sommità della facciata di Palazzo Madama, lato piazza Castello, a Torino. Le statue saranno poste a terra per procedere al successivo restauro. Gianfranco Critella, progettista e direttore dei lavori del restauro, ha spiegato: “Una delle quattro statue settecentesche, tra le più grandi in Italia, sta per lasciare la sua posizione sulla balaustra di Palazzo Madama dopo 300 anni per scendere in Piazza Castello. Le 4 statue necessitano per le loro condizioni conservative di un restauro architettonico, artistico e strutturale“.

Qui le sue dichiarazioni e il “magico volo”: