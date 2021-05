Torino, il ladro di biciclette ci riprova ma finisce (di nuovo) in manette

Accovacciato su una bicicletta, intento a rompere la catena che la teneva legata a un palo con un tombino. E’ così che gli agenti della Squadra Volante hanno sorpreso l’uomo, un cinquantaduenne italiano, in flagranza di reato. Il fatto è accaduto in via Fratelli Carle angolo corso Galileo Ferraris, a Torino, lo scorso venerdì sera. Un residente si è accorto del tentativo di furto della bici e ha chiamato il 112 NUE.

Nel giro di pochi istanti una pattuglia della polizia è arrivata sul luogo e ha bloccato il ladro, rimettendo nella loro sede i due tombini rimossi dall’uomo per spezzare la catena. Gli accertamenti effettuati in Questura sul cinquantaduenne hanno fatto emergere una particolare familiarità con i furti di biciclette: ben quindici i precedenti specifici. L’uomo, peraltro sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dallo scorso aprile, è stato arrestato per la dodicesima volta per tentato furto aggravato.