Torino, il generale Figliuolo in visita all’hub vaccinale Lavazza [LE FOTO]

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid in Italia, fa visita a Torino. Prima tappa l’hub vaccinale Lavazza, accompagnato dal governatore Alberto Cirio e dagli assessori Luigi Icardi, Marco Gabusi ed Elena Chiorino.

FIGLIUOLO ACCOLTO DA PROTESTA NO VAX

Il generale è stato accolto da una protesta di un gruppo di No Vax, contrari alla somministrazione dei vaccini ai bambini: “Ho visto che ci sono anche persone contrarie: è giusto così, siamo in un paese libero. Noi andiamo avanti con le evidenze scientifiche: vaccinandoci salviamo la nostra vita e quella di chi ci sta accanto”, ha commentato Figliuolo.

“SCUOLA? OBIETTIVO RIPORTARE TUTTI IN PRESENZA”

Il commissario ha poi parlato della situazione scuola in vista della ripresa a settembre: “L’obiettivo è riportare tutti in presenza, ora puntiamo all’80% dei cittadini vaccinati per settembre. Qui in Piemonte mancano ancora 23mila persone all’appello, dobbiamo capire il perché e poi decideremo cosa fare. Obbligo per i docenti? Sono decisioni che prenderanno la cabina di regia ed il Consiglio dei Ministri, non sono ancora in grado di dirlo”.

(foto: Tonino Di Marco)