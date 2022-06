Torino, il Farò della vigilia di San Giovanni in piazza Castello [FOTO e VIDEO]

Farò della vigilia di San Giovanni, patrono della città di Torino. Sono iniziati questa sera i festeggiamenti con il tradizionale rito tenutosi in piazza Castello.

IL TORO CADE DALLA PARTE GIUSTA

Il toro del Farò è caduto dalla parte della stazione di Porta Nuova, quella giusta: secondo la tradizione sarà dunque un anno felice e prospero per la città.

LO RUSSO: “CHE SIA ANNO POSITIVO PER TORINO”

“L’augurio è quello di vivere un anno di crescita, costruzione, realizzazione di progetti e raggiungimento di obiettivi comuni. Un anno che sia davvero positivo, per tutte, per tutti, per la nostra Torino”, ha detto dalla piazza il sindaco Stefano Lo Russo.

IL VIDEO di Tonino Di Marco