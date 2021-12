Torino, il concerto di Raf e Tozzi rinviato per Covid

A causa dell’avvenuto contatto di Raf e Umberto Tozzi con una persona che si è poi rivelata positiva al Covid, il concerto dei due artisti inizialmente previsti a Torino il 5 dicembre al Teatro Colosseo e a Milano l’8 e 9 dicembre al teatro degli Arcimboldi sono rinviati.

In via precauzionale, infatti, sia Raf che Umberto Tozzi e l’intero staff si sottoporranno a quarantena cautelativa. Si specifica che entrambi gli artisti stanno bene e sono risultati negativi al tampone per diagnosi COVID 19.

Le date saranno così riprogrammate:

17 gennaio 2022 recupero dell’8 dicembre Teatro degli Arcimboldi Milano (sold out)

18 gennaio 2022 recupero del 9 dicembre Teatro degli Arcimboldi Milano (sold out)

14 febbraio 2022 recupero del 5 dicembre Teatro Colosseo Torino (sold out)

I biglietti già acquistati in prevendita per questi concerti restano validi per le nuove date.

Tutte le informazioni sul sito www.teatrocolosseo.it e sui profili social del Teatro.