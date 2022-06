Torino, i preparativi nei seggi per le votazioni del referendum [VIDEO]

(video di Antonino Di Marco)

Cinque quesiti, poco dibattito mediatico, scarsa – se non nulla – la spinta politica. Il referendum sulla giustizia di domenica 12 giugno rischia di risolversi con un nulla di fatto. Il miraggio del quorum infatti appare lontano e sbiadito. «Le probabilità che si raggiunga il 50% più uno sono molto basse» commenta Lorenzo Pregliasco direttore di YouTrend. La precondizione perché i referendum abrogativi siano validi è che si rechi alle urne la metà più uno degli aventi diritto. Nel 2016 per il referendum sulle trivellazioni per l’estrazione di idrocarburi andò a votare meno di un elettore su tre, quindi il quorum non fu raggiunto; mentre cinque anni prima ai referendum sull’acqua l’affluenza fu del 54%.

«La bocciatura dei due quesiti su eutanasia e cannabis ha “condannato” in un certo senso anche i quesiti sulla giustizia – spiega Pregliasco -. Ci sarebbe stato un dibattito maggiore se ci fossero stati anche quelli. La giustizia viene spesso considerata come un problema di qualcun altro. C’è la percezione che siano quesiti tecnici e non si sentono vivi sul quotidiano. La conseguenza è che il dibattito è stato quasi assente. Anche i partiti che inizialmente avevano investito energie per promuoverli lentamente si sono spenti».

Secondo un sondaggio, condotto da Swg per La7 tra il 18 e il 23 maggio, l’affluenza dovrebbe essere compresa tra il 26 e il 30% degli aventi diritto. Una percentuale che non consentirebbe di raggiungere il quorum. «Torino ha avuto una partecipazione bassissima alle ultime amministrative – ricorda Pregliasco -, ma su quesiti nazionali ha storicamente una partecipazione maggiore». In particolare, si prevede che la città possa polarizzarsi come già accaduto nel referendum per il taglio dei parlamentari del 2020. «Le periferie votarono per confermare il taglio, mentre il centro no» sottolinea ancora il direttore di YouTrend. Nella Circoscrizione Uno vinse il no con il 57%; mentre alla Cinque prevalse il sì con il 72%. «Registrammo una grande spaccatura tra centro e periferia e i quesiti sulla giustizia potrebbero restituirci una fotografia simile» conclude.