Ancora paura sulle strade di Torino, questa volta in lungo Dora Agrigento 121. Un grosso ramo si è staccato da un albero cadendo sulle auto parcheggiate sulle sponde della Dora, all’angolo con corso Principe Oddone.

Solo danni alle auto: non risultano feriti. Grosso spavento per il proprietario di una delle auto coinvolte, che stava per salire sulla vettura: l’uomo ha sentito però degli scricchiolii provenire dall’albero e si è messo immediatamente in salvo.