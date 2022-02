Torino, gli studenti occupano il liceo Gioberti: “La nostra risposta ai manganelli” [LE FOTO]

Occupato il liceo Gioberti di Torino. E’ successo oggi, come replica agli scontri con le forze dell’ordine di venerdì scorso. Circa trecento gli studenti che hanno scelto questa forma di protesta: “E’ la nostra risposta ai manganelli”, dicono. La decisione, dopo un’assemblea.

DIECI FERITI

Dieci studenti feriti. Questo il bilancio delle tensioni con la polizia avvenute venerdì mattina in piazza Arbarello. Gli studenti protestavano contro l’alternanza scuola lavoro, a una settimana dalla morte di Lorenzo Parelli, il 18enne morto schiacciato da una putrella durante l’ultimo giorno di tirocinio in uno stabilimento metalmeccanico in provincia di Udine. Durante gli scontri alcuni studenti, una decina, hanno riportato ferite alla testa e al viso.

LEGGI ANCHE:

«Stop scuola-lavoro», scontri con la polizia: dieci studenti feriti

Torino: 18enne morto in scuola-lavoro, studenti in piazza. Scontri con le forze dell’ordine, ci sono feriti [FOTO E VIDEO]