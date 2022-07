Flash mob degli attivisti di Fridays for Future, arrivati a Torino per il summit sul clima (a cui non partecipa fisicamente Greta Thunberg).

Oggi pomeriggio, manifestazione alla rotonda della Sfinge, con gli attivisti che hanno bloccato l’imbocco dell’autostrada di corso Giulio Cesare, creando non pochi disagi alla circolazione veicolare.

IL VIDEO della protesta dei Fridays for Future: