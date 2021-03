Torino, gli ambulanti di Porta Palazzo si incatenano: “Ci stanno ammazzando” [VIDEO]

Disperati. “Ci stanno ammazzando tutti”, dicono, incatenati. Questa mattina è andata in scena la protesta degli ambulanti di Porta Palazzo, il mercato simbolo di Torino.

“Da qui non ci muoviamo” assicurano. Costretti alla chiusura per via della zona rossa, chiedono a gran voce di tornare a lavorare. “Basta discriminazioni, mercati aperti” si legge su un cartello.

“NON MOLLIAMO”

“Il mercato all’aperto è sicuro. Smettetela di ingrassare i supermercati” dicono in coro gli ambulanti di Porta Palazzo.

“Siamo incatenati per difendere il nostro lavoro. Noi non molliamo” assicura Giancarlo Nardozzi, presidente del Gruppo organizzato imprese autonome.

IL VIDEO della protesta degli ambulanti di Porta Palazzo (dalla pagina Facebook di Giancarlo Nardozzi):