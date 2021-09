Torino, furto da 200 euro al supermercato. Ma la fuga dei ladri dura poco: presi

Il furto al supermercato. La fuga. E l’arresto. E’ successo martedì pomeriggio in via Brandizzo, a Torino: dietro le sbarre sono finiti due italiani di 30 e 19 anni. Entrati nel negozio, il più giovane ha chiesto dei sacchetti dopo aver pagato una birra. In realtà, era uno stratagemma per far riaprire la cassa all’addetta del supermercato. Infatti, è entrato in azione il complice che, con una mossa fulminea, è riuscito a rubare 200 euro per poi darsi alla fuga in direzione di via Bottesini.

Il più giovane, invece, si è finto estraneo ai fatti allontanandosi, però, nella stessa direzione e lasciando nel market la birra appena acquistata.

Grazie alle descrizioni fornite, gli agenti della Squadra Volante hanno rintracciato i due ladri in via Mercadante. Sono stati arrestati per furto aggravato. Al trentenne, invece, sono stati contestati anche i reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale per i aver colpito i poliziotti costringendoli a cure mediche.

