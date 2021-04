Torino, furto da 100 euro da Leroy Merlin: arrestato il ladro del ‘fai da te’

Arrestato il ladro del ‘fai da te’. E’ successo martedì scorso, intorno alle 18, a Torino, quando gli agenti della Squadra Volante si sono recati allo store ‘Leroy Merlin’ di corso Giulio Cesare, dove gli addetti alla vigilanza avevano bloccato un italiano di 54 anni.

L’uomo era stato visto poco prima aggirarsi tra le corsie del negozio con un secchio di plastica da muratore, al cui interno aveva riposto alcuni prodotti. Riparandosi tra gli scaffali, il cinquantaquattrenne aveva poi iniziato ad aprire le confezioni degli articoli, nascondendoli nelle tasche interne del giubbotto. Una volta giunto alle casse, aveva pagato solo il secchio di vernice e una confezione di olio. Nei pressi dell’uscita il ladro era stato fermato ed invitato a mostrare quanto appena rubato. La refurtiva consisteva in due catene da motosega, una telecamera e diversi articoli per il fai da te, per un valore complessivo di circa 100 euro. La Volante ha poi perquisito la vettura dell’uomo, trovando un bastone di legno e un coltello a serramanico nel cruscotto.

Il cinquantaquattrenne, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per furto e indagato per porto abusivo di armi.