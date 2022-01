Torino, furti a raffica con la tecnica della monetina: in due nei guai

Nell’ambito di attività investigativa finalizzata al contrasto dei reati di furto con destrezza e di truffe ai danni degli anziani, avvenuti nel quartiere collinare “Borgo Po”, a Torino, gli agenti del commissariato hanno denunciato un uomo e una donna. I due sono ritenuti autori di una serie di furti commessi con la “tecnica delle monetine”. Mentre il ladro distrae la vittima indicandole alcune monete precedentemente gettate a terra, il complice, approfittando della circostanza, si impossessa di borse e quant’altro si mostra alla sua vista.

In virtù degli sviluppi investigativi, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare delegata dalla Procura, che ha consentito di rinvenire e sequestrare numerosissimi oggetti, per un valore di alcune decine di migliaia di euro. Si tratta di accessori di abbigliamento, preziosi e 18 smartphone. I cellulari erano avvolti nella carta stagnola, con il chiaro intento di schermarli ed evitarne l’eventuale tentativo di localizzazione.

Per 12 dei 18 telefoni sono già stati individuati i proprietari. I restanti resteranno accesi in modalità stand-by.

Gli altri oggetti rinvenuti, più di 80, sono visionabili nella “Bacheca degli oggetti recuperati” del sito della Polizia di Stato (https://questure.poliziadistato.it/servizio/oggettirubati). Per visionare questi oggetti, dopo aver raggiunto la pagina web, è necessario compilare il format, selezionando prima la categoria “recuperati” e poi scegliendo la categoria di interesse nel menu a tendina, indicando al contempo Torino nel campo delle province. Tutti gli oggetti in questione riportano come data di ritrovamento il 15-12-2021.