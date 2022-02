Paura, questa mattina, al mercato di via Onorato Vigliani, a Torino. Una fuga di gas, causata dalla rottura di un tubo (la zona è interessata da lavori), ha fatto scattare l’evacuazione in via precauzionale.

Dunque, sgomberati gli ambulanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici della ditta del gas, i carabinieri e la polizia municipale, che ha chiuso la strada al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza.