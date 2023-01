Torino, fuga di gas: evacuati due palazzi e un asilo

A causa di una sospetta fuga di gas, nel pomeriggio di oggi – mercoledì 18 gennaio – i vigili del fuoco hanno evacuato in via precauzionale due condomini e un asilo nel quartiere San Paolo di Torino. Per la precisione tra corso Rosselli e via Tolmino. Mentre il nucleo Nbcr è impegnato a individuare la fonte della perdita, sul posto sono giunti anche la polizia municipale e i tecnici della società energetica.