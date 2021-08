Torino, follia in piazza Borgo Dora: ferisce connazionale con un taglierino e lo manda in ospedale

Venerdì pomeriggio, poco dopo le 16:00, transitando in via Andreis, a Torino, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, hanno notato un uomo che, sbracciando, ha attirato la loro attenzione. Lì c’era anche un’altra persona con un taglierino in mano. E non ha esitato a brandirlo in direzione degli agenti, i quali, non senza difficoltà, sono riusciti a disarmarlo.

In manette per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale è finito un 61enne romeno. Gli agenti hanno appurato che l’uomo, in precedenza, aveva aggredito delle persone in piazza Borgo Dora, ferendone una con un fendente al fianco sinistro. La vittima, suo connazionale, è stata trasportata in ospedale in codice giallo con una prognosi di 7 giorni.