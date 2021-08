Torino, follia al Valentino: 29enne lancia un mattone contro il dipendente del museo

Follia al Parco del Valentino, a Torino. Venerdì pomeriggio un dipendente del Borgo Medievale si è rivolto alla polizia per segnalare la presenza di una persona molesta.

L’uomo, un 29enne francese, non solo infastidiva visitatori e negozianti, ma voleva anche accedere alla fontana per raccogliere le monete sul fondo. Quando gli è stato chiesto di allontanarsi, ha improvvisamente preso un mattone da terra e lo ha scagliato contro il dipendente, per fortuna non colpendolo. I poliziotti del commissariato Nizza sono poi riusciti a rintracciarlo nei pressi della Fontana dei 12 mesi e lo hanno denunciato per getto pericoloso di oggetti.

