Torino-Fiorentina: si gioca lunedì alle 17:00

Fine della quarantena per i giocatori del Toro, lo ha stabilito il Tar del Piemonte a cui si è rivolto la Lega di Serie A contro la decisione dell’Asl di tenere il Toro in isolamento fino a tutta la giornata di domani. La partita tra i granata e la Fiorentina, a questo punto, si giocherà lunedì alle 17:00, come stabilito dalla Lega.

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, l’ordinanza dell’Asl Città di Torino “è illegittima per violazione dell’art. 2 del decreto Draghi del 30 dicembre, che prevede – al fine di impedire la paralisi delle attività lavorative – che la misura della quarantena non si applichi a chi ha completato il ciclo vaccinale (o è guarito) da meno di 120 giorni e a chi ha già effettuato la dose booster. Con la circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 si è stabilito che con specifico riferimento alle attività sportive, i gruppi squadra venuti a contatto con positivi possano essere posti «in bolla» e possano così svolgersi regolarmente allenamenti e partite dei campionati professionistici, previa effettuazione di ulteriori test nel giorno della gara”.