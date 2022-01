Torino, finita l’occupazione del rettorato di via Po da parte dei No Green Pass

E’ durata tre giorni, in via Po, a Torino, l’occupazione del rettorato da parte di un gruppo di “No Green Pass“.

I MANIFESTANTI LASCIANO IL PRESIDIO

I manifestanti (tra cui anche alcuni studenti), che avevano preso possesso dell’aula magna del plesso universitario, sono infatti usciti poco fa, accolti da un centinaio di simpatizzanti e rappresentanti dei vari comitati cittadini che protestano contro le politiche sanitarie del governo.

CORO CONTRO DRAGHI

Insieme, diverse decine di manifestanti hanno poi dato vita a un corteo sfilando nel centro storico di Torino. Giunti in piazza Castello, dove era già in corso una protesta di animalisti ed ecologisti. sono poi passati sotto la sede della Rai, in via Verdi, per raggiungere, infine, Palazzo Nuovo, dove sono entrati per riunirsi in assemblea. Dal corteo sono partiti cori contro il premier Draghi.