Torino, feste in casa in barba al Covid: identificate e multate 13 persone

Scoperte due feste segrete organizzate nonostante le restrizioni anti-covid: in totale tredici persone sono state identificate dai carabinieri. La prima, in corso Vercelli, nel quartiere Barriera Milano di Torino. Sono stati gli inquilini del palazzo a lamentarsi e a chiamare i carabinieri del Nucleo Radiomobile: all’interno dell’alloggio sono stati identificati e multati per 400 euro ciascuno otto peruviani.

A Mappano, nell’hinterland torinese, un’altra piccola festicciola è stata interrotta dai militari del comando di Leinì, sempre su segnalazione dei vicini. Identificati cinque ragazzi, tra i 19 e i 20 anni. Tre di loro sono stati anche denunciati per possesso di alcune dosi di hashish.