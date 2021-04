Torino, festa in casa: scatta la telefonata al 112 e arriva la polizia. Tutti multati

Mercoledì sera, poco dopo le 22.30, una telefonata al 112 NUE ha segnalato che in un appartamento di via Accademia Albertina a Torino, era in corso una festa. Senza perdere un attimo di tempo, gli agenti del commissariato Centro hanno raggiunto lo stabile, notando, già dalla strada, diverse persone sul balcone dell’abitazione indicata. Una volta sul posto, i poliziotti hanno appurato la presenza di ben 11 persone, tutte giovani e con età compresa tra i 19 e i 23 anni.

L’INTERA COMPAGNIA E’ STATA SANZIONATA

Per aver creato un assembramento tra persone non conviventi tra loro, l’intera compagnia è stata sanzionata. Al termine degli accertamenti, i partecipanti sono stati allontanati dall’appartamento ed autorizzati a raggiungere il proprio domicilio.