Torino. Fermato per un controllo, nel furgone nascondeva una mazza di legno: denunciato

Un ragazzo italiano di 27 anni è stato denunciato dagli agenti del Commissariato Mirafiori, a Torino, perché trovato in possesso di una mazza di legno, oggetto atto ad offendere, all’interno del furgone che stava guidando.

L’uomo ha inizialmente tentato di eludere il controllo di Polizia con manovre di guida elusive, ma alla fine si è dovuto arrendere. Gli agenti lo hanno fermato in via Guido Reni ed hanno immediatamente notato l’asta, una gamba di un tavolo lunga 76 cm, posta sotto il sedile del conducente, svuotato proprio per utilizzarlo come contenitore. Il 27enne è stato dunque denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.