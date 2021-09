Torino: fermato per controlli, prova a nascondere la droga nella Volante della Polizia

E’ stato fermato per un controllo in via Sesia, a Torino: accompagnato in Questura, ha provato a nascondere la droga che aveva con sé sotto il sedile della Volante di Polizia.

E’ accaduto intorno alle 23.30 dello scorso lunedì: il giovane, bloccato in strada perché visto con fare sospetto, era privo di documenti volti alla identificazione. Con un gesto repentino ha provato a nascondere 19 frammenti di crack che aveva nascosti nel cavo orale: notato dai poliziotti, è stato immediatamente arrestato.