Torino, fermato dopo un furto al supermercato frattura un dito a un poliziotto

Fermato dopo un furto in un supermercato, ha aggredito un poliziotto spezzandogli un dito. E’ successo a Torino, dove la vigilanza dello store aveva sorpreso sul fatto un extracomunitario. Il ladro si è poi rifiutato di fornire le proprie generalità e di lasciarsi trasportare da una volante negli uffici di polizia per procedere agli atti relativi alla denuncia. Quindi ha procurato la frattura di un dito a un agente di polizia, giudicata guaribile in 35 giorni.

“Non esattamente una contusione, ma una vera e propria frattura grave, dolorosa e che ben rappresenta la difficoltà degli agenti di polizia che tutti i giorni subiscono ferimenti e lesioni – dichiara il Segretario Generale del Siulp di Torino Eugenio Bravo -. Come abbiamo già detto in altre occasioni, qualcosa non funziona se per identificare un soggetto autore di furto si debba finire in ospedale. Il poliziotto non potrà lavorare per ben oltre 35 giorni per cui si ridurrà il suo già non entusiasmante stipendio e non avrà nessun rimborso trattandosi di un soggetto nullatenente”.