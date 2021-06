Torino, evadono dai domiciliari: due persone denunciate

Evadono dai domiciliari e vengono fermati nella stessa strada, si tratta di due persone, rispettivamente di 42 e 46 anni, denunciate per evasione dagli arresti domiciliari.

E’ accaduto mercoledì sera, sono state fermate dagli agenti di Polizia durante operazioni di controllo del territorio: nel primo caso l’uomo, 42 enne, ha dichiarato di essersi recato in farmacia per acquistare alcuni medicinali ma, i farmaci da lui indicati, non rientravano tra quelli indicati sul referto medico; nel secondo caso, il 46enne è stato sorpreso seduto al tavolino di un bar, sulla stessa strada e, fermato dagli agenti, ha provato a giustificarsi dicendo di dover andare in farmacia.

Entrambi sono stati denunciati.