Torino, evade dai domiciliari per perseguitare la ex: arrestato

Incurante anche del coprifuoco, attorno all’una di notte dello scorso giovedì si è presentato sotto casa della ex, a Torino, e si è attaccato insistentemente al citofono. L’uomo, 40 anni, era sottoposto al regime degli arresti domiciliari per violenze pregresse nei confronti della ex compagna.

Pur non potendosi avvicinare a meno di 500 metri dalla abitazione di lei, ha infranto l’ordinanza e per oltre dieci minuti ha citofonato, chiamandola anche a telefono. Sul posto gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia che hanno bloccato l’uomo, mentre tentava di allontanarsi. Per lo stalker si sono riaperte le porte del carcere per il reato di evasione.