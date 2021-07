Torino. Evade dai domiciliari: fermato, fornisce i dati del fratello. Arrestato

Gli agenti di Polizia hanno nuovamente arrestato un 34enne di origini tunisine, trovato in strada nonostante gli arresti domiciliari e coinvolto in una lite in corso Giulio Cesare, a Torino.

E’ accaduto intorno a mezzanotte e mezza. Uno dei litiganti, di nazionalità nigeriana, ha asserito di avere subito poco prima il furto del cellulare dal 34enne. Quest’ultimo, però, al momento di fornire i propri dati agli agenti della Squadra Volante intervenuti, ha dichiarato di non avere i documenti al seguito, per cui declinava a voce le proprie generalità. Al momento di fornire la data di nascita, l’uomo era confuso e ne ha fornite altre, diverse. Per giustificarsi, ha riferito di non sentirsi bene simulando un lieve malore.

Una volta accompagnato in Questura ha confessato di avere fornito i dati del fratello per eludere il controllo, in quanto attualmente sottoposto al regime della detenzione domiciliare, con fine pena previsto per il mese di novembre 2021. Inoltre, l’uomo stava palesemente violando altri obblighi, trovandosi in compagnia di soggetti dalla dubbia moralità, avendo abusato di sostanze alcoliche, non avendo al seguito la carta precettiva da esibire su richiesta delle Forze dell’ordine. Il 34enne è stato, dunque, arrestato per evasione e falsa dichiarazione sull’identità personale e denunciato per ubriachezza molesta.