Si è intrufolato in una cantina di un palazzo in via XXIV maggio, a Torino, per rubare. Fermato, si è scoperto fosse evaso dagli arresti domiciliari.

E’ accaduto nel quartiere Madonna del Pilone: protagonista un uomo di origini marocchine, arrestato dai carabinieri dopo il tentato furto e i seguenti accertamenti sul suo conto.