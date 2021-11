Torino, evade dai domiciliari con la scusa di recarsi in chiesa: 40enne in manette

Evade dai domiciliari con la scusa di recarsi in chiesa e finisce dietro le sbarre. E’ successo sabato scorso a Torino, quando una pattuglia del commissariato San Donato lo ha fermato in strada, all’altezza di via Cigna. L’uomo, un quarantenne italiano con numerosi precedenti contro il patrimonio e la persona, ha subito detto di non poter mostrare i documenti in quanto dimenticati a casa. E non è stato affatto collaborativo quando gli è stato chiesto di fornire le proprie generalità.

ù’Si è arreso’, soltanto nel momento in cui ha capito che sarebbe stato accompagnato in Questura. Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti è quindi emerso che il quarantenne si trovava agli arresti domiciliari, con la possibilità di assentarsi dal proprio domicilio fra le ore 9 e le 11.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un frangivetro e di un paio di forbici con punta metallica di 21 centimetro. L’uomo ha spiegato di essere uscito di casa per recarsi in chiesa a prendere da mangiare e di avere portato con sé quegli strumenti per aprire eventuali pacchi che avrebbe ricevuto.

Da ulteriori controlli, è emerso che già in altre due occasioni l’uomo non aveva rispettato la misura restrittiva degli arresti domiciliari, oltre ad essere destinatario dell’avviso orale del Questore di Torino. Pertanto, sono scattate le manette. Non solo: è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso.