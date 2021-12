Torino: “tradito” dalla mascherina protettiva (che non indossava) un giovane è finito in manette. Non certo per aver violato le norme anti Covid ma perché, come appurato successivamente dalle forze dell’ordine, l’uomo, un 25enne di nazionalità marocchina, non doveva nemmeno trovarsi lì, essendo agli arresti domiciliari.

E’ STATO ANCHE MULTATO

L’episodio è accaduto venerdì mattina, in via Garibaldi. I poliziotti hanno fermato il marocchino per sanzionarlo dal momento che non indossava la mascherina, ma, una volta identificato, hanno scoperto che risultava sottoposto agli arresti domiciliari e che la sua abitazione era distante 6 km dal luogo in cui è stato beccato. Oltre alla sanzione amministrativa per non aver indossato la mascherina protettiva, il 25enne è stato pertanto anche arrestato per evasione.