Torino: esplosione in via Damiano Chiesa, ladri rubano cassaforte bancomat

Attimi di paura nella notte a Torino: un gruppo di ladri, ancora non identificati, hanno fatto saltare in aria lo sportello bancomat dell’ufficio postale di via Damiano Chiesa, rubando la cassaforte con all’interno i soldi in contanti.

E’ accaduto poco dopo l’una. Sul caso indagano i carabinieri, giunti sul posto per fare le rilevazioni del caso insieme ai vigili del fuoco. I malviventi, secondo una prima ricostruzione, hanno usato probabilmente una miscela di gas acetilene per generare l’esplosione.

(foto d’archivio – Depositphotos)