Paura, questa mattina, a Torino, dove un operaio è rimasto ferito in seguito all’esplosione di una bomba a mano, probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

L’uomo stava lavorando nel cortile di un palazzo interessato da ristrutturazione in via Nizza. Da quanto si apprende, era impegnato a scavare con una pala, quando si è verificato lo scoppio. L’operaio, ferito in modo lieve, è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.