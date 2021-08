Torino, esce dal carcere e torna a fare razzie nelle cantine: preso di nuovo

Venerdì notte gli inquilini di uno stabile in zona Barriera Milano, a Torino, hanno avvertito dei forti rumori provenire dai locali delle cantine.

Gli agenti del commissariato di zona, giunti sul posto, hanno subito chiuso ogni possibile via di fuga. Molte porte erano state danneggiate, poi i poliziotti hanno intravisto la sagoma di una persona. Il ladro, accortosi della presenza degli agenti, ha tentato la fuga, senza successo. In manette per furto e danneggiamento è finito un italiano di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine in quanto era stato arrestato a inizio settimana nelle medesime circostanze.

L’uomo è stato trovato in possesso di un arnese in metallo e di refurtiva di vario genere tra cui profumi, attrezzi edili, radio, casse stereo e bottiglie di vino.