Torino. Esce dal carcere e tenta furto d’auto: 34enne torna in cella

Gli agenti di Polizia hanno arrestato un 34enne di nazionalità rumena, colto sul fatto a Torino durante un tentato furto d’auto qualche giorno dopo essere uscito dal carcere. Il malvivente è tornato in cella.

IL FATTO

E’ accaduto in via Gressoney, nella notte fra martedì e mercoledì, innanzi allo sportello di un’auto parcheggiata. L’uomo aveva appena estroflesso il montante dell’auto: all’arrivo dei poliziotti, si è accovacciato per terra per non essere visto.

CON SE’ NUMEROSI ARNESI ATTI ALLO SCASSO

Ai suoi piedi gli agenti hanno inoltre ritrovato un cacciavite, mentre all’interno di uno zaino in suo possesso vi erano numerosi arnesi atti allo scasso.

DENUNCIATO ED ARRESTATO

Per il 34enne è scattata la denuncia e l’arresto per furto aggravato: numerosissimi i precedenti di polizia del soggetto, la maggioranza dei quali specifici.