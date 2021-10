Torino, entra in un supermercato per rubare: scoperta, aggredisce una dipendente

E’ entrata, lo scorso venerdì pomeriggio, in un supermercato di via della Robbia, a Torino, con un cappellino di paglia, gli occhiali da sole, la mascherina e un cappotto. Gli addetti del negozio hanno sorpreso la donna mentre prelevava alcuni prodotti dagli scaffali per poi nasconderli sotto il lungo cappotto. Dopodiché ha oltrepassato le casse, spostando un espositore e piazzandolo dietro di sé per garantirsi una via di fuga più agevole.

Una dipendente del supermercato, però, è riuscita a raggiungerla e l’ha invitata a riconsegnare la merce sottratta. La donna, per tutta risposta, dopo aver gettato gli oggetti all’interno di un bidone, l’ha prima graffiata e poi spintonata. Un altro dipendente l’ha quindi seguito mettendosi nel frattempo in contatto con le forze dell’ordine. Gli agenti della Squadra Volante e del commissariato San Paolo hanno intercettato e arrestato per tentata rapina la donna, una 32enne francese, in corso Francia angolo Brunelleschi.

