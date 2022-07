Torino, ecco la Festa degli Alpini: il programma [LE FOTO]

Due giorni di festa per gli Alpini a Torino, che festeggiano i primi cento anni della sezione cittadina dell’Associazione nazionale Alpini (Ana). Oggi e domani (domenica 3 luglio) le Penne Nere si ritrovano nel capoluogo con un fitto programma. Alle 9:00 i partecipanti si sono incontrati in piazza Castello, poi alzabandiera e messa. In serata la festa si sposterà in piazza Vittorio Veneto con il gran finale della Serata Alpina alle 22:00.

Domani appuntamento alle 10:00 in piazza San Carlo, sfilata e consegna della “Stecca” al gruppo che ospiterà la festa sezionale 2023. Alle 17:00 l’ammainabandiera in piazza Castello, accompagnati dalla fanfara Montenero della sezione Ana di Torino.