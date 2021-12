Torino, è arrivata la neve dell’Immacolata: la città si risveglia imbiancata [FOTO E VIDEO]

Torino si risveglia imbiancata nel giorno dell’Immacolata. Del resto, l’Arpa l’aveva annunciato già nella giornata di ieri, quando ha emesso l’allerta gialla per nevicate in pianura a causa dell’avvicinamento di una perturbazione nordatlantica all’arco alpino occidentale: “anche la città di Torino sarà interessata dalle nevicate, con accumuli che potrebbero superare i 5 centimetri”. In tanti si sono goduti lo spettacolo immortalando con gli smartphone la città della Mole di bianco vestita.

“Un progressivo miglioramento interverrà a partire da ovest nel corso del pomeriggio, favorito dalla rotazione delle correnti in quota da ovest-nordovest e dall’attivazione di venti di foehn nel corso della serata nelle vallate alpine occidentali, con fenomeni in esaurimento ovunque a fine giornata” ha fatto sapere ieri l’Arpa.

Al lavoro le squadre e i mezzi meccanici della Città metropolitana

Sono al lavoro in queste ore il personale e i mezzi meccanici delle Direzioni Viabilità della Città metropolitana di Torino e le Ditte appaltatrici dei Servizi manutentivi invernali per far fronte all’annunciata nevicata sul territorio.

Per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza delle strade di competenza metropolitana, sono a disposizione:

– circa 150 tra cantonieri e tecnici specializzati nell’utilizzo dei mezzi meccanici e responsabili delle squadre locali di cantonieri, dipendenti dell’Ente, allertabili 24 ore su 24 per garantire la transitabilità di circa 2.800 Km di strade;

– 640 mezzi meccanici, trattori, autocarri pesanti e medi, frese integrali e pale gommate, allestiti con spargisale e lame per lo sgombero neve, di cui 60 di proprietà della Città metropolitana e 580 delle ditte appaltatrici aggiudicatarie dei Servizi manutentivi Invernali ;

– 7 frese neve ausiliarie per la rimozione di coltri nevose in montagna, con funzioni di ribattitura delle banchine post nevicata;

– 40 pale meccaniche ausiliarie;

– 16.000 tonnellate di salgemma e 9.000 tonnellate di sabbione/ghiaietto.

L’attività di sorveglianza e di assistenza al transito viene iniziata a qualunque ora, sia per le attività relative ai servizi preventivi antigelo sia per le attività di sgombero neve quando lo strato nevoso ha raggiunto i 5 centimetri di spessore nelle zone montane, oltre gli 800 metri di altitudine, ed i 3 centimetri in pianura e collina. Il servizio è garantito 24 ore su 24, anche nei giorni festivi e prosegue fino al cessare dell’emergenza.

