Torino, due latitanti rintracciati ed individuati nel quartiere Barriera Milano

Controlli della Polizia di Stato nel quartiere Barriera Milano a Torino: gli agenti hanno rintracciato ed individuato due latitanti nel giro di 24 ore, tra giovedì e venerdì scorso.

Si tratta di un 32enne di nazionalità gambiana e di un 25enne senegalese, entrambi tradotti in carcere. Il primo si trovava all’interno del Parco Sempione: fermato, si è scoperto che era ricercato dal 24 agosto per un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Torino per la condanna di circa due anni di reclusione per reati inerenti agli stupefacenti. L’altro, invece, è stato preso in piazza del Ghirlandaio: insofferente al momento del controllo, ha detto di essere in ritardo rispetto all’obbligo di firma da assolvere in una vicina stazione dei carabinieri. Insospettiti, i poliziotti hanno scoperto che il giovane era colpito nel mese di agosto 2020 da un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena di 18 mesi.