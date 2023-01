Torino, due colpi per Juric: Gravillon e Ronaldo Vieira

Un difensore per Juric. A poche ore dalla chiusura della sessione invernale di mercato, il Torino ha annunciato l’ingaggio (prestito con diritto di riscatto) di Andreaw Gravillon, centrale in forza allo Stade de Reims.

Simone Edera, invece, è stato ceduto a titolo definitivo al Pordenone.

Dalla Sampdoria è arrivato, sempre in prestito, Ronaldo Vieira. Ai blucerchiati Emirhan Ilkhan.

I COMUNICATI DEL TORINO:

GRAVILLON

Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dallo Stade de Reims, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andreaw Gravillon.

Gravillon è nato a Pointe-à-Pitre, in Guadalupa, l’8 febbraio 1998. Nel 2014 è entrato a far parte delle giovanili dell’Inter con cui ha vinto la Coppa Italia Primavera nella stagione 2015/’16 e il Campionato Primavera in quella successiva. Ha esordito in Serie A con il Benevento il 24 settembre 2017 nella sfida contro il Crotone: 2 presenze in totale con i campani prima di traferirsi nel gennaio 2018 in Serie B al Pescara. Per lui due stagioni e mezza tra i cadetti – dove ha vestito anche la maglia dell’Ascoli – inframmezzate da un’apparizione in Coppa Italia con il Sassuolo nell’agosto 2019, prima di approdare in Francia, in Ligue 1, al Lorient. Dal luglio 2021 si è trasferito al Reims con cui ha collezionato 42 presenze tra campionato e coppa di Francia.

Per Gravillon anche 4 partite con la nazionale della Guadalupa.

RONALDO VIEIRA

Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dall’Unione Calcio Sampdoria, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ronaldo Vieira.

Vieira è nato a Bissau, in Guinea-Bissau, il 19 luglio 1998. Dopo aver terminato il percorso giovanile nel Leeds, ha debuttato in prima squadra con il club inglese, in Championship, il 7 maggio 2016. Dopo due stagioni con il Leeds è approdato in Italia, alla Sampdoria, formazione con la quale ha esordito in Serie A il 2 settembre 2018 nella partita contro il Napoli. Nella stagione 2020-’21 ha giocato in prestito al Verona sotto la guida di Ivan Juric. L’anno successivo è tornato a vestire la maglia blucerchiata: con i liguri ha totalizzato 76 presenze tra campionato e coppa Italia.