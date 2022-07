Torino, droga nel minimarket: scatta la chiusura per 10 giorni

Il questore di Torino ha disposto la chiusura per 10 giorni di un minimarket in via Berthollet, nel quartiere Barriera Nizza. Il provvedimento fa seguito ai controlli effettuati nelle scorse settimane dagli agenti del commissariato Barriera Nizza, in collaborazione con gli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e del Nucleo Cinofili. In particolare, nel locale era stato trovato un ingente quantitativo di droga, nascosto in prossimità di una delle postazioni di phone center

“Ritenuto che il locale costituisca fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, con indubbi riflessi negativi sull’ordine pubblico, contribuendo all’incremento dei fenomeni delinquenziali nella zona, e considerando la sensibilità del territorio verso fenomeni delittuosi, insieme alle circostanze oggettive emerse durante il controllo, è stata considerata necessaria la sospensione dell’attività di commercio al dettaglio di alimenti e bevande per dieci giorni” si legge nella nota della Questura.