Torino, doppio furto con spaccata in locali di Barriera Milano: due arresti

Due arresti del Commissariato Barriera Milano nella giornata di mercoledì scorso a Torino per un doppio furto con spaccata in due locali della città.

FERMATI CON LA REFURTIVA ANCORA IN MANO

I malviventi sono stati fermati in un locale di corso Palermo, dal quale avevano trafugato diverse bottiglie di vino dal valore di 300 euro circa. Sono stati notati però dal figlio della proprietaria, che abita nei pressi: quest’ultimo ha quindi chiamato le forze dell’ordine. I ladri sono stati fermati con la refurtiva ancora in mano: gli accertamenti hanno permesso agli agenti di scoprire che uno dei due, il 36enne, aveva già fatto visita ad un bar-pizzeria limitrofo.

AVEVANO PRECEDENTI DI POLIZIA

Entrambi i fermati risultano gravati da innumerevoli precedenti di polizia: il 43enne, residente a Ciriè, era sottoposto dallo scorso mese di agosto ad un divieto di ritorno a Torino. L’altro invece aveva l’obbligo di dimora nella città metropolitana di Torino e quello di permanenza in casa tra le ore 20 e le 6, misura palesemente violata. I due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.