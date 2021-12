Torino, donna partorisce in taxi. L’autista: “Mi ha stretto il collo e ha detto che la testa era già fuori”

Si è sentito stringere la mano al collo, poi la donna che era sul sedile posteriore gli ha detto: “Ci siamo, la testa è fuori”. È così, mentre stava attraversando piazza Adriano e si stava dirigendo verso l’ospedale, che Luca, tassista 45enne, si è reso conto che nel suo taxi stava per venire al mondo un bambino.

“Mi sono girato e ho visto che era proprio così, la cliente stava partorendo. La mamma? Non so come si chiama, mi emozionerei troppo se la vedessi di nuovo”, ha raccontato ai suoi colleghi. Con una battuta: “Era una bimba, speravo in un maschietto: magari gli avrebbero dato il mio nome”.

L’episodio si è verificato poco dopo le 15, quando ha risposto a una chiamata da corso Svizzera. A bordo del taxi è salita una coppia di stranieri che ha chiesto di essere accompagnata al Sant’Anna. “Lui era molto teso, gli ho offerto una caramella”.

Una volta venuta al mondo la bimba, il cambio di programma: “Mi sono reso conto che l’ospedale era troppo lontano e c’era traffico, mi sono diretto al Maria Vittoria“. Una strombazzata di clacson ha accompagnato l’ingresso nel pronto soccorso, poi la richiesta di aiuto: “La signora ha partorito. Medici e infermieri mi hanno abbracciato, è stata una grande gioia. Se avessi saputo che era in travaglio, avrei cambiato percorso sin dall’inizio, ma per fortuna è andato tutto bene”.